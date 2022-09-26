«Злые русские хакеры» выложили в Сеть данные 1500 разведчиков Украины Российская хакерская группировка RaHDIt выложила в Сеть данные 1500 разведчиков Украины

Фото: shutterstock.com

Российская хакерская группировка RaHDIt («Злые русские хакеры») выложила в открытый доступ сведения о более чем 1,5 тысячи сотрудников Службы внешней разведки (СВР) Украины. В частности, в списке, опубликованном на сайте «Немезида», перечислены фамилии украинцев, которые работают под прикрытием посольств в более чем 20 странах.

Причем посольства, в которые проникли украинские разведчики, находятся и в странах, активно поддерживающих Киев в противостоянии с Россией (США, Франция, Италия, Германия, Польша), и в странах с более сдержанной позицией (Азербайджан, Аргентина, Венгрия, Греция, Ирак, ЮАР, Таджикистан).

Разведчики с Украины, попавшие в обнародованный список, внедрены также в представительства ООН, Евросоюза и НАТО. Хакеры назвали более 40 мест базирования подразделений СВР Украины, в том числе одно законспирированное учебное заведение. Они смогли получить доступ к базе данных сотрудников украинских МИД и СВР, сравнили данные и нашли совпадения.

Ранее сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) Донецкой Народной Республики провели обыски в организации «Диалог», используемой СВР для прикрытия. Это помогло раскрыть агентурную сеть СВР, чьи сотрудники готовили теракты в период проведения референдума о присоединении региона к России.