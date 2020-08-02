Жители Украины пытались вынести радиоактивные ягоды из зоны отчуждения

Погранслужба Украины сообщила о поимке двух мужчин в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Нарушители хотели вынести почти 40 кг ягод с территории.
Пограничники Житомирского отряда и полицейские нашли нарушителей, когда те собирали чернику,
Мужчины незаконно проникли на радиоактивную территорию и начали собирать ягоды с целью их дальнейшей продажи. При этом радиационный фон местности в четыре раза превышает допустимые показатели.
Силовики составили на нарушителей протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности, а также отправили уведомление в правоохранительные органы. Собранные ягоды у мужчин изъяли.
Ранее, как писал NEWS.ru, архив Службы безопасности Украины совместно с институтом национальной памяти представил вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые.
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