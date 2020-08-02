Жители Украины пытались вынести радиоактивные ягоды из зоны отчуждения

https://static.news.ru/photo/44336b7c-d4cb-11ea-9077-fa163e074e61_660.jpg Фото: dpsu.gov.ua

Погранслужба Украины сообщила о поимке двух мужчин в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Нарушители хотели вынести почти 40 кг ягод с территории.

Пограничники Житомирского отряда и полицейские нашли нарушителей, когда те собирали чернику, говорится на сайте ведомства. Они оказались жителями села Берёзово Ровенской области.

Мужчины незаконно проникли на радиоактивную территорию и начали собирать ягоды с целью их дальнейшей продажи. При этом радиационный фон местности в четыре раза превышает допустимые показатели.

Силовики составили на нарушителей протоколы по статье о нарушении требований режима радиационной безопасности, а также отправили уведомление в правоохранительные органы. Собранные ягоды у мужчин изъяли.

Ранее, как писал NEWS.ru, архив Службы безопасности Украины совместно с институтом национальной памяти представил вторую книгу сборника «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии». Издание содержит 229 документов, большинство из которых опубликованы впервые.