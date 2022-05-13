Жителей Софии напугала новая скульптура «Крик украинской матери»

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Жители Болгарии раскритиковали новую скульптуру под названием «Крик украинской матери», пишет RT. Известно, что изваяние установили в Софии напротив мемориала, посвящённого Советской армии. По словам местных жителей, памятник скорее вызывает страх, чем сострадание. Скульптура представляет собой женщину, отчаянно кричащую и смотрящую в небо, однако её лицо многие болгары нашли пугающим.

«Детей заиками делать самое то», «Ладно б ещё румыны, где-нибудь возле замка Дракулы...», — написали жители Софии в соцсетях.

Накануне сейм Латвии разрешил снос памятника Освободителям Риги. До этого законодательный орган поддержал законопроект, который предусматривает приостановку действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. По мнению депутатов, образ и символика Советской армии прямо и недвусмысленно связаны с нынешними действиями РФ на Украине.

Тем временем в России продолжает набирать популярность бабушка со Знаменем Победы, которая отказалась брать еду у украинских солдат из-за того, что они растоптали флаг, который достался ей от родителей, воевавших с фашизмом. В её честь 9 мая в Костроме был открыт памятник. Об этом написал на своей странице во «ВКонтакте» глава региона Сергей Ситников.