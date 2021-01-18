Житель Киева скатил детей с горки в пластиковом пакете

https://static.news.ru/photo/969735ea-5a24-11eb-b065-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На территории Киева один из местных жителей, проводя время с детьми, надел на них пластиковый пакет и спустил с заснеженной горки. Одна из женщин, присутствовавшая при этом, сняла происходящее на камеру и обнародовала видеозапись в социальных сетях.

Ролик появился на странице Наталии Кияшко. Комментируя происходящее в кадре, она иронично написала, что «санки нынче не в моде».

В номинации лучший папа побеждает папа этих детей, — заявила автор видео, обнародованного в Facebook.

Пользователи Сети в комментариях по большей части были возмущены поступком мужчины. Некоторые отметили, что дети могли получить травмы. Другие предложили вручить мужчине «антипремию Дарвина». Один из комментаторов отметил, что горе-родителя надо оштрафовать.

Однако нашлись и те, кто встал на защиту мужчины и похвалил его за изобретательность.

Как ранее передавал NEWS.ru, в Московской области семилетний мальчик погиб во время катания с горки на детской площадке. Прокуратура проводит по данному факту проверку.

Инцидент произошёл в посёлке совхоза Останкино. Мальчик был на площадке вместе со старшей сестрой. Они привязали шарф к перилам горки, чтобы с его помощью подняться обратно. Мальчик съехал с горки, забыв снять второй конец шарфа с шеи.