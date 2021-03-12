Зеленский заявил об очищении его партии от «засланных казачков»

https://static.news.ru/photo/7d8487ec-83eb-11eb-accd-96000091f725_660.jpg Фото: sluganarodu.official/facebook.com

Ряды партии «Слуга народа» постепенно очищаются от «засланных казачков и случайных людей», заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его мнению, члены партии повзрослели, признали ошибки и сделали выводы.

Мы постепенно очищаем команду от засланных казачков и случайных людей, есть и такие. И мы готовы двигаться далее, — отметил он в ходе XI внеочередного съезда партии, проходящего в выставочном центре «Парковый».

Зеленский подчеркнул, что «Слуге народа» приходится работать в сложных условиях, когда ей противостоит «старая система», олигархи и подконтрольные им СМИ, ряд судей, депутатов и чиновников.

Те, кто поливал нас последними словами, теперь набиваются в друзья, а те, кто был друзьями, теперь поливает нас последними словами, — заявил украинский лидер.

Он обратился к однопартийцам с призывом сосредоточиться на реализации невыполненных планов. По его словам, это одна из причин, по которой партия «начинает свой новый период» деятельности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Зеленский записал видеообращение к украинцам по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Он заявил, что никогда не забудет о потере Крыма и разберётся с теми, кто создал условия для этого.