https://static.news.ru/photo/bc725238-cbe9-11e9-8c61-fa163e074e61_660.jpg Фото: president.gov.ua

Украина и Польша единодушны в стремлении к диверсификации источников энергоснабжения. Это относится в том числе и к сотрудничеству с США заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Так он прокомментировал итоги встречи с польским коллегой Анджеем Дудой в Варшаве, в ходе которой стороны уделили внимание вопросам энергетического сотрудничества.

Вместе с тем, по его словам, одной из важных тем разговора была энергонезависимость от РФ.

Мы говорим с Польшей в унисон: [российский газопровод] «Северный поток — 2» является неприемлемым и несёт в себе угрозы для всей Европы, — объявил Зеленский.

Одновременно с этим, подчеркнул он, в рамках работы по диверсификации источников энергоснабжения, приоритетным является сотрудничество в треугольнике «Польша-США-Украина».

Ранее, как писал News.ru, представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус сообщил, что власти не планируют полностью запрещать импорт нефтепродуктов из России. По его мнению, это может вызвать рост розничных цен.