Зеленский выдвинул ультиматум польскому президенту

https://static.news.ru/photo/cf24e072-0229-11eb-a3f1-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский выдвинул ультиматум своему польскому коллеге Анджею Дуде, в котором назвал обязательное условие их ближайшей встречи.

Об этом сообщили в офисе украинского лидера. По его данным, Зеленский потребовал, чтобы к их с Дудой ближайшей встрече было восстановлено «осквернённое захоронение» членов УПА (экстремистская организация, запрещена в РФ) на горе Монастырь возле села Верхрата, передаёт газета Pravda.ru.

Многие эксперты при этом предостерегают Зеленского от такого шага и призывают не идти на поводу у националистов. Так, украинский блогер, политический обозреватель Анатолий Шарий выразил возмущение ситуацией. По его мнению, люди, о захоронении которых идёт речь, совершили геноцид против польского народа.

В общей сложности «герои» убили более 70 мирных граждан, из них 33 — женщины. Их тела были обезображены до неузнаваемости. Фамилии всех погибших известны, — заявил он.

Ранее NEWS.ru писал о том, что польская компания D-Day Miniature Studio, которая специализируется на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe. В ней бойцы Красной армии представлены в виде мародёров.