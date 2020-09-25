Польская фирма представила фигурки советских солдат в виде мародёров

Польская компания D-Day Miniature Studio, которая специализируется на производстве игрушечных фигурок военнослужащих различных стран, выпустила новую серию Red Storm over Europe. В ней бойцы Красной Армии представлены в виде мародёров.
Серия состоит из четырёх фигур в масштабе 1:35. Сопроводительная надпись гласит о том, что это «советские грабители, Европа 1944-1946». На неоднозначный лот
Вооружённые автоматами и винтовками красноармейцы изображены во время грабежей. Один из них везёт перед собой тачку с картинами, другой в гражданской одежде поверх военной формы, с несколькими галстуками на шее и шляпой-цилиндром на голове несёт в руке чемодан со скарбом, третий с рюкзаком за спиной несёт в руке огромные часы, ещё один что-то пьёт из бутылки на ходу.
Как
Кроме этого фирма предлагает и другие фигурки, среди которых есть немало солдат нацистской Германии. Имеются также фигурки солдат других стран времён Первой и Второй мировых войн.
Ранее, как писал NEWS.ru, с муниципального кладбища в городе Легница на западе Польши похитили памятник польскому и советскому военачальнику Константину Рокоссовскому. Он был частью открытой экспозиции музея, расположенного в районе захоронения красноармейцев. Вскоре после исчезновения скульптуру нашли на городской улице, однако вандалы лишили монумент головы.
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