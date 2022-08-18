Зеленский призвал ООН очистить Запорожскую АЭС от российских военных Зеленский призвал ООН обеспечить безопасность Запорожской АЭС и освободить ее от российских военных

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Территория Запорожской АЭС должна быть демилитаризована и освобождена от российских военных, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с генсеком ООН Антониу Гутерришем во Львове, о чем написал в своем Telegram-канале. По мнению главы государства, именно организация должна предоставить безопасность стратегическому объекту.

ООН должна обеспечить безопасность этого стратегического объекта, его демилитаризацию и полное освобождение от российских войск, — подчеркнул Зеленский.

Президент Украины также заявил, что Россия ответственна за тяжелое положение Запорожской АЭС и тем самым она шантажирует украинское руководство. Он предупредил, что подобные действия могут иметь глобальные катастрофические последствия.

Ранее Минобороны России предупредило, что 19 августа Киев готовит провокацию на Запорожской АЭС, «приуроченную» к визиту на Украину генсека ООН Антониу Гутерриша, и планирует обвинить Москву в создании техногенной катастрофы. По данным ведомства, артиллерия ВСУ нанесет удары по станции, а подразделения радиационной, химической и биозащиты ВСУ должны будут зафиксировать факт аварии на АЭС и провести демонстрацию по якобы ликвидации ее последствий. В министерстве добавили, что Киев преследует несколько целей: создание зоны отчуждения до 30 км, введение международных сил на станцию и обвинение России в ядерном терроризме.