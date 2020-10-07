Зеленский пригласил на Украину Кейт Мидлтон и принца Уильяма

Украинский президент Владимир Зеленский предложил герцогу Кембриджскому принцу Уильяму и герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон посетить республику.
Во время аудиенции у королевских особ принц Уильям отметил важность визита украинского лидера в Великобританию. Глава государства в свою очередь выразил благодарность за тёплый приём своей делегации,
Человеческие контакты всегда самые важные для стран. Украина и Великобритания разделяют видение по многим вопросам, — подчеркнул он.
Стороны обсудили экологические инициативы, взаимодействие двух стран в вопросах медицинской реабилитации военных, противодействия домашнему насилию, а также гендерного и социального равенства. Кроме того, они говорили о необходимости тесной совместной работы всех стран для преодоления пандемии коронавируса и обеспечения равного доступа государств к вакцине в случае её разработки.
Как писал NEWS.ru, принц Уильям и его супруга Кейт приняли в Букингемском дворце президента Украины Владимира Зеленского и его жену Елену.
Визит Зеленского и его супруги в Лондон 7–8 октября был анонсирован заранее офисом президента Украины. Согласно официальному сообщению, у украинского лидера также запланированы переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, после которых состоится подписание украинско-британского Соглашения о политическом сотрудничестве, свободной торговле и стратегическом партнёрстве.
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