Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости контроля государственной границы с Россией и задействовании в этом миротворцев.
По мнению главы государства, введение в страну миротворческих сил может стать одним из вариантов решения данного вопроса, сообщает
Некоторое время назад Зеленский говорил, что с опасением относится к идее ввода миротворцев в Донбасс. Он пояснил, что не хотел бы развития событий по абхазскому или приднестровскому сценариям.
Как ранее писал News.ru, глава Украины пообещал жителям Донбасса, чувствующим себя украинцами, что Киев не бросит их и «вернёт вместе с территориями». Он также назвал прекращение конфликта в регионе своей главной целью на посту президента.
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