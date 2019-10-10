https://static.news.ru/photo/1d34a02a-eb3a-11e9-9390-fa163e074e61_660.jpg Фото: APUkraine/ twitter.com/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости контроля государственной границы с Россией и задействовании в этом миротворцев.

По мнению главы государства, введение в страну миротворческих сил может стать одним из вариантов решения данного вопроса, сообщает РИА Новости .

Некоторое время назад Зеленский говорил, что с опасением относится к идее ввода миротворцев в Донбасс. Он пояснил, что не хотел бы развития событий по абхазскому или приднестровскому сценариям.

Как ранее писал News.ru, глава Украины пообещал жителям Донбасса, чувствующим себя украинцами, что Киев не бросит их и «вернёт вместе с территориями». Он также назвал прекращение конфликта в регионе своей главной целью на посту президента.