https://static.news.ru/photo/e81f6300-ca4d-11e9-8cf6-fa163e074e61_660.jpg Алексей Гончарук Фото: Олексій Гончарук/facebook.com

Президент Украины Владимир Зеленский предложил кандидатуру Алексея Гончарука на пост премьер-министра Незалежной, заявил представитель главы государства в парламенте Руслан Стефанчук. Претенденту на руководство кабмином недавно исполнилось 35 лет.

По предварительным данным, его утвердят в новой должности 29 августа.

В данный момент Гончарук является замглавы офиса Зеленского. По образованию — юрист, доктор философии в области права, ранее был управляющим партнёром в одной из компаний, работал внештатным советником экс-министра экологии Незалежной Игоря Шевченко, помощником первого вице-премьера Степана Кубива, передаёт телеканал NewsOne .

Сейчас Гончарук сопровождает Зеленского в региональных поездках, курирует блок экономического развития и продолжения реформ.

Ранее News.ru сообщал, что Верховная рада нового созыва начала работу 29 августа. Открыл первое заседание спикер предыдущего состава Андрей Парубий.

Депутаты принесли присягу на верность Украине, текст которой зачитал старейший парламентарий Юлий Иоффе, и исполнили государственный гимн.