Зеленский готов заплатить штраф за нарушение карантина

https://static.news.ru/photo/7242a88a-1d23-11ea-9c6e-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: JB Autissier via www.imago-image/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию о том, что он нарушил карантин, выпив кофе в кафе в Хмельницкой области. Политик выразил готовность заплатить штраф.

Он добавил, что зашёл в заведение по приглашению.

Я готов заплатить штраф, если я что-то нарушил, — сказал он в трансляции в Facebook.

Заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко рассказал, что владелец заведения пригласил главу государства посмотреть на соблюдение норм, опубликованных Минздравом. Предприниматель хотел доказать, что кафе можно открыть раньше, чем запланировано.

Не рассматривайте это как нарушение карантина, а посмотрите на это как на инспекцию, как будут работать учреждения буквально с завтрашнего дня (с 5 июня. — NEWS.ru.), — подчеркнул он.

Накануне офис Зеленского опубликовал фотографию, на которой президент пьёт кофе в одном из кафе Хмельницкого. В настоящее время на территории Украины действует карантинный режим, согласно которому заведения могут работать только на летних площадках, а залы откроют 5 июля.

Ранее, как писал NEWS.ru, власти Украины отменили обязательный двухнедельный карантин для выпускников школ, прибывающих в страну из-за границы, а также из самопровозглашённых республик ЛНР и ДНР на тестирование, необходимое для поступления в вузы.