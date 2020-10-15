«Поток гробов»: замглавы СНБО Украины пригрозил РФ в случае войны

https://static.news.ru/photo/3862626e-0f1b-11eb-afcd-fa163e074e61_660.jpg Сергей Кривонос Фото: Kryvonos Serhii/facebook.com

«Поток гробов» пообещал России в случае военного противостояния с Украиной заместитель секретаря украинского Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Сергей Кривонос.

Отмечается, что Кривонос обвинил Россию в попытках дестабилизировать ситуацию на Украине и даже в готовности в любой момент начать открытую агрессию. Более того, он признал, что военно-технический потенциал Москвы значительно выше, чем у Киева.

Есть одно «но»: украинская армия имеет прекрасный боевой опыт, который получила за эти шесть с половиной лет войны, — отметил Кривонос в интервью интернет-изданию «Обозреватель».

При этом, по его словам, в украинской армии служат мотивированные военнослужащие, имеющие замечательный опыт ведения боевых действий. Именно поэтому, считает Кривонос, Россию ожидает «поток гробов». А это, по его мнению, расшатает ситуацию в стране.

Вспомним 1994–96 годы. Что тогда дестабилизировало ситуацию в России? Чеченская война. Сотни, тысячи трупов российских солдат, которых привозили домой, тогда расшатали ситуацию очень сильно, — напомнил замглавы СНБО.

Кривонос добавил, что именно поэтому Россия не ввяжется в открытый конфликт, а будет дестабилизировать ситуацию на Украине изнутри, чтобы снять с себя претензии.

Как ранее писал NEWS.ru, заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Сергей Кривонос заявил, что ведомство разработало пять шагов, чтобы сделать украинский народ «сильным» в максимально короткие сроки. По его словам, Украину смогут воспринимать за рубежом только тогда, когда она станет сильной. Однако боевой потенциал страны в случае прямой агрессии со стороны РФ не позволит долго вести боевые действия. Но всё может исправить человеческий дух.