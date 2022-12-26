Закачка газа в подземные хранилища Евросоюза установила рекорд

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Газорегуляторный пункт

Закачка газа в подземные хранилища (ПХГ) Евросоюза к концу прошлой недели в два раза превысила отбор из них, установив 23 и 24 декабря рекордные значения для этого периода времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe. Температуры выше климатической нормы привели к заметному снижению потребления газа в Европе и стремительному падению цены, а нынешняя неделя может оказаться не менее теплой.

Отбор газа из ПХГ стран ЕС в пятницу, 23 декабря, составил 169 млн куб. м, а закачка в них — 158 млн куб. м. В субботу, 24 декабря, отбор оказался равен лишь 91 млн куб. м, в то время как закачка выросла до 206 млн куб. м.

Сейчас ПХГ Европы заполнены на 82,98%, в них находится 89,82 млрд куб. м газа. При этом предстоящая предновогодняя неделя обещает быть такой же теплой, как и предыдущая: температуры во многих странах Европы будут выше климатической нормы. Однако «Газпром» предупреждал, что даже близкие к максимальным запасы газа не гарантируют надежное прохождение осенне-зимнего периода, а нагрузка на ПХГ Европы зимой будет выше, чем в предыдущие годы, из-за изменения логистики и источников газоснабжения.

Ранее энергоэксперт Борис Марцинкевич заявил, что введение потолка цен на СПГ в Евросоюзе приведет к тому, что Россия откажется от торговли газом с Европой, однако аналогичную позицию также могут занять Катар и Норвегия. Эти три страны являются крупнейшими поставщиками СПГ в Европу, поэтому их потеря приведет к существенному росту цен на газ, а также сделает его рынок дефицитным, добавил дипломат. По его словам, в таком случае ЕС придется использовать газ из подземных хранилищ, которые заполнялись в период скачка цен на этот ресурс.