https://static.news.ru/photo/ac514bf8-8dee-11ea-9c94-fa163e074e61_660.jpg Юлия Тимошенко Фото: Yuliya Ovsyannikova/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Лидер украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером. Об этом свидетельствует её декларация на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

В документе сказано, что она получила компенсацию в размере 148,34 млн гривен (около $5,5 млн) за политические репрессии. Тимошенко указала, что получила эту сумму 24 апреля 2020 года.

Отмечается, что компенсация причинённого политику ущерба была получена в США «на стадии досудебного урегулирования». Источником дохода указана компания Reid, Collins, Tsai LLP, передаёт ТАСС.

В прошлогодней декларации, как отмечает агентство, Тимошенко указывала, что не владеет недвижимостью и машинами, а проживает в арендованном доме площадью 588 квадратных метров, в аренде же значились и четыре земельных участка общей площадью более шести тысяч метров.

На выполнении депутатских обязанностей политик заработала суммарно около 475 тысяч гривен (более $17 тысяч). На банковском счету у неё лежит 614 тысяч гривен (около $23 тысяч). Помимо этого, украинской представительнице большой политики принадлежит коллекция ювелирных изделий от Chanel, Cartier, Mikimoto и других «люксовых» брендов.

Муж политика, Александр Тимошенко, — предприниматель. Он владеет долей компании «Геофорс», которая занимается производством электроэнергии, и компанией «Леди Ю», производящей парфюмерию и косметику.

В октябре 2011 года Тимошенко была приговорена к семи годам лишения свободы за превышение служебных полномочий при подписании газового контракта с Россией. В феврале 2014 года, после смены власти на Украине, она была освобождена по решению Верховной рады.

Ранее, как писал NEWS.ru, Тимошенко сравнила Украину с тонущим «Титаником».