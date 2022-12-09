WarGonzo: стало известно об отводе войск ВСУ из Соледара WarGonzo: ВСУ отводят войска из Соледара в Славянск на перегруппировку

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что вооруженные силы Украины (ВСУ) отводят войска из Соледара в Славянск. По сведениям канала, речь идет о двух батальонах 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Отход связан с перегруппировкой из-за катастрофических потерь, отмечает WarGonzo.

По поступающим разведданным командование неонацистов планирует отвод подразделений в Славянск для перегруппировки. Для этого туда направлены киевское подразделение «Айдара» в составе 53-й механизированной бригады ВСУ и 112-я бригада территориальной обороны Киева, — передает WarGonzo.

При этом речи о полном выводе войск ВСУ из Соледара пока не идет, сообщает канал военкора Семена Пегова.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал самыми горячими и болезненными направлениями для украинской армии Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинское командование подтянуло к району Артемовска в Донбассе дополнительные силы. По его словам, большая часть бойцов направлена в зону активных боевых действий. Таким образом, сказал Марочко, в ВСУ пытаются восполнить санитарные, а также безвозвратные потери.