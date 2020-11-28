Вучич поблагодарил Путина за военную технику

https://static.news.ru/photo/89c4ea14-3171-11eb-b194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент Сербии Александр Вучич выразил благодарность Москве и российскому лидеру Владимиру Путину за предоставленную военную технику.

С подобными заявлениями он выступил во время смотра танков Т-72МС, которые РФ передала Сербии в рамках договора о военно-техническом сотрудничестве.

Я благодарен России и президенту Путину за этот дар, сегодня вы могли видеть 11 новых танков Т-72МС, и наши танкисты очень довольны. <...> Это значительно поможет большей боеготовности, оперативным способностям, это значительный шаг для наших сухопутных войск, как и ранее полученные 10 БРДМ-2, — сказал сербский лидер.

Он подчеркнул, что новая техника позволит Сербии усилить обороноспособность и укрепить позицию военного нейтралитета.

Смотр российской техники прошел в городе Ниш на юге Сербии. На нём присутствовали президент Сербии, министр обороны страны Нейбоша Стефанович и посол России в Белграде Александр Боцан-Харченко.

Согласно договорённости между Москвой и Белградом, РФ планировала передать стране 30 модернизированных танков, пишет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что Владимир Путин выразил соболезнования президенту Сербии в связи со смертью патриарха Сербского Иринея, скончавшегося от коронавируса.