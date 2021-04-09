ВСУ вводит военную технику в жилые районы Донбасса

https://static.news.ru/photo/36e79420-9aa5-11eb-96df-96000091f725_660.jpg Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation/facebook.com

Украинская армия размещает боевую технику в подконтрольных Киеву населённых пунктах Донбасса. Об этом заявили в Народной милиции самопровозглашённой Луганской народной республики (ЛНР).

В нарушение третьего пункта дополнительных мер противник продолжает размещать вооружение и военную технику в населённых пунктах на подконтрольной Украине территории, — цитирует РИА Новости представителя ведомства.

По словам источника, в течение недели было выявлено присутствие 17 единиц бронетехники и вооружения в жилых районах. В частности, БМП-2 и БТР-4 в населённых пунктах Новозвановка, Нижнее и Золотое.

Поданным Нармилиции самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР), количество военной техники в жилых районах составляет почти полсотни единиц. Ополченцы заметили присутствие противотанковых орудий «МТ-12 Рапира», самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика» и самоходных зенитных установок «Шилка».

Ранее NEWS.ru писал, что лидер ДНР Денис Пушилин назвал стягивание сил ВСУ к линии соприкосновения подготовкой к полномасштабной войне. Рассуждая о том, следует ли расценивать такие действия как «бряцание оружием», он отметил, что в нынешней ситуации, когда Украина «практически нищая», тратить столько ресурсов на это было бы «сверхглупо».