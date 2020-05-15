Всемирный банк подписал соглашение с Украиной о выделении $135 млн помощи

https://static.news.ru/photo/a3fc5c42-96ca-11ea-8f95-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com/ru/users/katatonia-932259

Министерство здравоохранения Украины и Всемирный банк заключили соглашение на выделение $135 млн на улучшение здравоохранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

Предполагается, что $35 млн из этой суммы будет направлено на мероприятия по усилению защиты населения и противодействия распространению эпидемии COVID-19, — говорится в сообщении.

Деньги также будут направлены на закупку современного оборудования для отделений экстренной помощи и на другие мероприятия в рамках реформы системы здравоохранения.

Ранее глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук негативно высказался о помощи МВФ Украине. Политик усомнился, что транш МВФ пойдёт на восстановление экономики страны и оказание социальной помощи. Медведчук считает, что фонд будет использовать Украину, «как дойную корову».

Бывший министр финансов Украины Александр Данилюк заявил, что в казне не осталось денег на преодоление экономического кризиса. Он отметил, что страна не может сократить затраты на медицину и социальные нужды. Об этом писал NEWS.ru.