«Вряд ли кто-то знает правду»: журналист изобличил ложь Запада об Украине Журналист Хитченс обвинил Запад в небывало лживой пропаганде об Украине

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

В зоне действия СВО, Донбасс

Запад ведет лживую и небывалую по размаху пропаганду об украинском конфликте, заявил в колонке для Daily Mail британский журналист Питер Хитченс. По его словам, сопоставимая по масштабу информационная кампания проводилась только в 2003 году, когда Запад продвигал нарратив о вторжении в Ирак.

Вряд ли кто-то в этой стране знает правду об Украине. Ничего подобного не было с тех пор, как нам лгали о вторжении в Ирак, — отметил Хитченс.

Обозреватель обратил внимание, что власти Великобритании не доносили до граждан правду о причинах украинского кризиса. Он подчеркнул, что людей пичкали «пропагандистской чепухой» о демократии, свободе и «российской угрозе». Резюмируя, Хитченс указал, что Лондон не должен был втягиваться в конфликт на Украине.

Ранее заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин заявил, что Москва могла бы вести борьбу с пропагандистами Киева методами, которые используют израильские и американские спецслужбы. По его словам, речь идет о том, чтобы захватывать и вывозить таких людей на территорию России и судить их по законам РФ.

Он добавил, что методы, которыми пользуется Киев, неприемлемы для Москвы. В частности, он указал на террористическую деятельность украинской армии и СБУ.