Назван эффективный метод борьбы с украинской пропагандой Политолог Козюлин предложил вывозить украинских пропагандистов в РФ для суда

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Вадим Козюлин

Москва может вести борьбу с пропагандистами Киева методами, которые используют спецслужбы США и Израиля, сказал в беседе с NEWS.ru заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадим Козюлин. По его словам, речь идет о том, чтобы захватывать и вывозить таких людей на территорию РФ и судить их по российским законам.

Я думаю, что это оптимальный вариант. Он и справедливость восстанавливает, и создает позитивный фон, когда справедливость настигает не в виде ножа, а в виде справедливого суда. Это будет иметь пропагандистский эффект в пользу России и влиять на тех, кто может последовать или уже последовал заветам нацистов, — отметил эксперт.

Козюлин добавил, что методы, которыми пользуется сама Украина, неприемлемы для РФ. В частности, он указал на террористическую деятельность ВСУ и СБУ.

Мы видим, что ВСУ и СБУ ведут террористическую деятельность, взрывают наших российских активистов. Едва ли нам стоит заниматься тем же, уподобляться им. При этом тайные операции, конечно, должны быть — для этого есть спецслужбы. Собственно говоря, это их работа. Но делать это громогласно, обозначать это как задачу — не наш метод, — считает он.

Ранее стало известно, что в зоне боевых действий в Донбассе была ликвидирована военнослужащая и украинская пропагандистка Елена Савельева с позывным «Ведьма». Она известна участием в съемках постановочных сюжетов по заказу Киева.