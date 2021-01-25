Вплоть до нефтяного эмбарго: ЕС готовит решение по санкциям против России

На повестке дня министров иностранных дел Евросоюза 25 января стоит обсуждение санкций в связи с митингами и арестами в России. Жёстко ответить на подавление протестов призвали представители восьми стран объединения. Эксперты сомневаются, что серьёзные ограничительные меры против России будут приняты на этой встрече, однако в перспективе деградация отношений РФ и Запада может дойти и до нефтяного эмбарго.

Очередную порцию призывов ввести санкции против Москвы спровоцировали уличные протесты, прошедшие по всей России 23 января и вылившиеся в рекордное число арестов. Солидарность с протестующими выразили США и ряд стран ЕС, но некоторые европейские лидеры пошли дальше.

Единственный способ избежать конфликта — это принуждение к соблюдению международного права, — заявил президент Польши Анджей Дуда. — Единственный способ сделать это без ружей, пушек и бомб — через санкции.

Расширить антироссийские ограничительные меры призвали в общей сложности восемь государств ЕС. Помимо традиционных «ястребов» — Польши и стран Балтии — в их число вошли Бельгия, Дания, Италия и Нидерланды, сообщают источники EU Observer. В сложившейся ситуации главу европейской дипломатии Жозепа Борреля призывают отменить запланированный на 5 февраля визит в РФ. Однако дипломат, судя по всему, не хочет, чтобы протестная повестка испортила диалог с Москвой по другим вопросам.

Весь спектр отношений России и ЕС не может свестись к ситуации с господином [Алексеем] Навальным <...> У нас есть другие грани в отношениях с Россией, которые нужно обсуждать, — заявил Боррель на прошлой неделе.

Жозеп Боррель Florian Gaertner/photothek.net/Global Look Press

Кроме того, против жёстких секторальных санкций выступают неформальные лидеры Евросоюза — Германия и Франция. Первая намерена отстоять проект газопровода «Северный поток — 2», вторая — идею президента Эммануэля Макрона о стратегическом диалоге с Россией. По этой причине на встрече глав МИД ЕС теме Алексея Навального и протестов будет отведено лишь несколько минут.

На обсуждение текущей повестки у нас есть всего 90 минут, а в расписании значится около десяти тем, включая Навального, — сообщил EU Observer неназванный европейский дипломат. — Я лично не ожидаю детальной дискуссии по теме России, может быть, пригрозят ей санкциями, если Навального не освободят.

Доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО Александр Тэвдой-Бурмули в разговоре с NEWS.ru согласился, что серьёзных решений по итогам встречи 25 января ждать не стоит. Однако если ЕС продолжит идти в русле политики США, то Москве грозят куда более болезненные последствия.

Самая вероятная опция сегодняшнего дня — это расширение и имплементация «списка Навального». В данном случае речь может идти о персональных санкциях в отношении лиц, в узком смысле связанных с попыткой убийства Навального. Мы знаем, что на прошлой неделе его представители уже огласили несколько возможных персоналий для этого списка. Это такой вариант «лайт», самое простое решение. Есть более долгоиграющий вариант, но не думаю, что в ЕС для него созрели. Это тоже персональные санкции, но уже против большинства лиц, входящих в российские элиты и окружающих Владимира Путина. Что касается дальнейших вариантов санкционной политики, то здесь, конечно, идёт речь о работе в тандеме с американской стороной, которая рассматривает возможность структурных санкций, например, частичное нефтяное эмбарго. Александр Тэвдой-Бурмули доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО доцент кафедры интеграционных процессов МГИМО

Во время президентства Дональда Трампа отношения Евросоюза и США заметно расстроились, что сыграло на руку России, потому что позволило Брюсселю, более заинтересованному в контактах с Москвой, проводить относительно независимую политику. Но новый американский президент Джо Байден пообещал восстановить разрушенные Трампом альянсы. Поэтому не исключено, что в ближайшие годы европейская санкционная политика будет испытывать большее влияние из-за океана.

Впрочем, Александр Тэвдой-Бурмули добавляет, что Европа в отличие от Америки всё же более зависима от российских углеводородов, поэтому согласиться на нефтяное эмбарго для неё будет непросто. Однако эта зависимость постепенно снижается, что делает подобный вариант развития событий вполне возможным.