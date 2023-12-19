«Вопрос закрыт»: в Киеве пригрозили забросить войска на границу США Журналист Сазонов: Киев может ввести войска на границу США и Мексики

Фото: МО Украины

Украина может при необходимости ввести войска на границу США и Мексики для разрешения миграционного кризиса, заявил воюющий на стороне ВСУ журналист Кирилл Сазонов в интервью каналу Politeka. По его словам, очень жаль, что вопрос нельзя решить именно таким образом.

Мы не имеем никакого отношения к границе США и Мексики. Если очень надо, мы можем перебросить туда пару боевых бригад, и вопрос будет закрыт. Но вопрос так не ставится. Очень жаль, что мы не влияем на эти процессы, — посетовал Сазонов.

Недавно стало известно, что избиратели в США считают защиту границы с Мексикой более важной задачей, чем финансирование Украины и Израиля. За усиление пограничного контроля на южных рубежах страны высказались 68% опрошенных американцев, в то время как оказание военной и финансовой помощи Украине одобрили 58% респондентов.

Ранее политолог Лидовской объяснил, что мексиканцев вынуждает бежать из страны низкий уровень жизни на родине. В США они могут зарабатывать больше, поэтому многие люди из Мексики каждый год пытаются проникнуть через границу на территорию Соединенных Штатов, часто незаконно. Такие переселенцы могут устроиться в США на низкооплачиваемую работу, но все равно будут зарабатывать в несколько раз больше, чем в Мексике.