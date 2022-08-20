Военкор Руденко сообщил о покушении на мэра Мариуполя

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В Мариуполе предприняли попытку покушения на жизнь главы города Константина Иващенко, сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко в своем Telegram-канале. По его словам, самодельное взрывное устройство (СВУ) заложили на въезде в местный зоопарк.

Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк и сработало в момент подъезда чиновника. Константин Иващенко не пострадал, — написал Руденко.

Военкор уточнил, что в настоящее время на месте подрыва работают саперы. Предполагается, что сработавшее СВУ было не одно.

Ранее в Херсонской области задержали члена группы, причастной к покушению на главу местного Управления исполнения наказаний. Мужчина показал тайник с вооружением в гараже, из которого были изъяты два ручных гранатомета, гранаты, бутылки с зажигательной смесью, СВУ и стрелковое оружие.

4 августа в Бердянске задержали террориста, пытавшегося подложить взрывное устройство под машину главы военно-гражданской администрации города. В ходе допроса он рассказал, что теракт курировал сотрудник СБУ, пообещавший вывезти на подконтрольную Украине территорию родителей и жену исполнителя теракта. План провалился благодаря бдительности местных жителей.