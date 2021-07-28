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Во Францию пришла четвёртая волна пандемии

18:28, 28 июля 2021
Во Францию пришла четвёртая волна пандемии Фото: L.Urman/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь заявил, что новая волна пандемии коронавирусной инфекции охватила всю территорию страны. Об этом сообщает ТАСС.

Атталь подчеркнул тяжесть текущей эпидемиологической ситуации. Красной зоной вирусной опасности стала вся Франция. На данный момент зафиксировано 27 тысяч новых случаев заражения в неделю, что превышает средний уровень заболеваемости за прошедшую неделю на восемь тысяч.

Также Атталь отметил специфическую разницу между новым числом заболевших и числом нуждающихся в госпитализации, что резко отличает эту волну пандемии от предыдущей.

В то же время мы отмечаем резкий контраст между количеством новых случаев и количеством пациентов, которым требуется госпитализация, — сказал он.

На данный момент во французские учреждения здравоохранения ежедневно поступает более 500 тысяч доз вакцины Moderna.

Ранее сообщалось, что прокуратура Монпелье поручила полиции расследовать причину смерти 22-летнего француза, который умер через несколько часов после прививки от коронавирусной инфекции. 

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