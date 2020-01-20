Во Франции полиция задержала семь человек по подозрению в подготовке теракта.
Об этом сообщают местные СМИ. По их данным, задержание произошло в Бресте — в департаменте Финистер на западе страны.
Оно стало частью следственных действий Главного управления внутренней безопасности (DGSI). Задержанные подозреваются в подготовке теракта и намерении отправиться в иракско-сирийскую зону, передаёт
Ранее NEWS.ru писал о том, что в Санкт-Петербурге задержали подозреваемого в склонении двух граждан Таджикистана к поездке в Сирию для участия в боевых действиях на стороне террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в РФ).
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