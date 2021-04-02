Во Франции ввели общенациональный локдаун

https://static.news.ru/photo/1c599f74-945e-11eb-99e5-96000091f725_660.jpg Фото: EPA/ТАСС

Президент Франции Эммануэль Макрон ввёл четырёхнедельный локдаун во всех регионах страны. Ранее жёсткие ограничения действовали только в столичном округе Иль-де-Франс, Лионе и ещё нескольких департаментах. Сейчас, по сравнению с данными на начало года, суточный прирост числа заболевших коронавирусом во Франции увеличился в два раза.

Вирус не только заразнее, но к тому же смертельно опасен. 44% пациентов, которые сейчас находятся в реанимации, — моложе 65 лет, — цитирует канал France24 обращение Макрона к гражданам страны.

Причиной ужесточения коронавирусных мер президент назвал резкое увеличение числа заболевших. Так, если 20 января во Франции было выявлено 23 347 случаев заражения, 26 марта — 45 401, а к 1 апреля их количество выросло до 58 828.

С 3 апреля во всех регионах Франции с 19:00 введён комендантский час, сотрудников предприятий предписано перевести на удалённую работу, на три недели закрыли детские сады, школы и колледжи, студентам разрешили посещать вузы только раз в неделю, магазины, не торгующие предметами первой необходимости, закрыли. Исключение составили только для книжных и музыкальных магазинов, а также для тех, кто торгует товарами для дома. Парикмахерские тоже не стали закрывать.

Локдаун подразумевает также запрет на поездки без особой причины на расстояние более 10 км от места изоляции. Перемещение из одного региона в другой разрешили только в пасхальные праздники.

Как писал NEWS.ru, пасхальное обращение президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера было нацелено на предупреждение граждан о новом жёстком локдауне в стране из-за третьей волны пандемии коронавируса. Он признался, что у властей Германии нет «волшебного средства от пандемии», и отметил, что понимает ожидания немцев от руководства страны. Штайнмайер считает ситуацию в стране из-за пандемии «историческим кризисом». Для некоторых граждан речь идёт не о потерянных доходах, а просто о выживании, добавил президент. Основными ошибками правительства политик считает сложности с тестированием населения, вакцинацией и цифровые решения.