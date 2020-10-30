Во Франции из-за терактов вызвали из резерва 3,5 тыс. полицейских

https://static.news.ru/photo/3e80f242-1ab9-11eb-a859-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Haouzi/Xinhua/Global Look Press

Для охраны порядка и обеспечения безопасности во Франции после теракта в Ницце были привлечены к службе 3,5 тыс. сотрудников полиции и жандармерии из резерва, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.

Совет обороны постановил усилить бдительность — 3,5 тыс. жандармов-резервистов призываются с понедельника в распоряжение префектов, — приводит слова министра ТАСС.

Накануне во Франции был введён высший уровень готовности к террористической угрозе. В Ниццу, где было совершено нападение на прихожан Нотр-Дама в центре города, было направлено 120 правоохранителей.

Дополнительные предосторожности будут приняты также в связи с празднованием в выходные Дня Всех Святых и завершением в стране осенних школьных каникул.

Ранее об усилении мер безопасности во Франции заявлял министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан, сообщал NEWS.ru. Министр отметил, что сейчас угроза велика, потому что «от виртуальной ненависти всё быстро переходит к реальному насилию».

16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.

На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.

В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru. Мусульмане по всему миру критикуют его позицию по отношению к исламу.

В ответ на риторику французских властей утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.

Кроме того, в тот же день в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.