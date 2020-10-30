Во Франции из-за терактов вызвали из резерва 3,5 тыс. полицейских

Для охраны порядка и обеспечения безопасности во Франции после теракта в Ницце были привлечены к службе 3,5 тыс. сотрудников полиции и жандармерии из резерва, сообщил глава МВД Франции Жеральд Дарманен.
Совет обороны постановил усилить бдительность — 3,5 тыс. жандармов-резервистов призываются с понедельника в распоряжение префектов, — приводит слова министра ТАСС.
Накануне во Франции был введён высший уровень готовности к террористической угрозе. В Ниццу, где было совершено нападение на прихожан Нотр-Дама в центре города, было направлено 120 правоохранителей.
Дополнительные предосторожности будут приняты также в связи с празднованием в выходные Дня Всех Святых и завершением в стране осенних школьных каникул.
Ранее об усилении мер безопасности во Франции заявлял министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан, сообщал NEWS.ru. Министр отметил, что сейчас угроза велика, потому что «от виртуальной ненависти всё быстро переходит к реальному насилию».
16 октября выходец из Чечни обезглавил в пригороде Франции учителя, так как тот показывал школьникам карикатуры на пророка Мухаммеда.
На национальной церемонии прощания с учителем президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция будет продолжать отстаивать свободу слова и не откажется от карикатур.
В итоге он подвергся жёсткой критике со стороны представителей мусульманского сообщества, в том числе со стороны президента Турции, писал NEWS.ru. Мусульмане по всему миру критикуют его позицию по отношению к исламу.
В ответ на риторику французских властей утром 29 октября мужчина в Ницце напал с ножом на прихожан собора Нотр-Дам. Его жертвами стали три человека. Двое из них были убиты внутри церкви. Одна из женщин была обезглавлена.
Кроме того, в тот же день в Авиньоне произошла попытка нападения на полицейских (атакующий кричал «Аллах акбар!»), а в Саудовской Аравии — на охрану консульства Франции.