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Европа

Во Франции автомобиль сбил 18 велосипедистов

01:05, 18 марта 2021
Фото: Фото: rtvi.com

Во Франции в результате наезда автомобиля пострадали по меньшей мере 18 велосипедистов. Инцидент произошёл на загородном шоссе в департаменте Луара в центральной части страны.

Как сообщает радиостанция France Bleu, группа велосипедистов пересекала мост через шоссе неподалеку от коммуны Сен-Жюст-Сен-Рамбер. В это время к ним сзади приблизился автомобиль и начал обгонять по встречной полосе. Водитель ехавшего навстречу авто, испугавшись столкновения, вывернул руль вправо и сбил велосипедистов.

В группе велосипедистов было 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих взрослых. По имеющимся данным, 14-летний подросток получил серьёзные повреждения, он госпитализирован. Также помочь врачей понадобилась водителю устроившего ДТП автомобиля.

Ранее в Москве водитель автомобиля «Мини Купер», не справившись с управлением, совершил столкновение с пассажирским автобусом. От удара по инерции иномарку отбросило на автобусную остановку. Об этом писал NEWS.ru.

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