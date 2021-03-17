Во Франции автомобиль сбил 18 велосипедистов

Во Франции в результате наезда автомобиля пострадали по меньшей мере 18 велосипедистов. Инцидент произошёл на загородном шоссе в департаменте Луара в центральной части страны.
Как сообщает радиостанция France Bleu, группа велосипедистов
В группе велосипедистов было 14 несовершеннолетних и четверо сопровождающих взрослых. По имеющимся данным, 14-летний подросток получил серьёзные повреждения, он госпитализирован. Также помочь врачей понадобилась водителю устроившего ДТП автомобиля.
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