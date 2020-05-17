Власти Вены раздадут жителям €40 млн для посещения кафе и ресторанов

Власти Вены решили поддержать заведения общепита раздачей ваучеров населению на общую сумму в €40 млн.
Каждая семья, проживающая в Вене, получит ваучер равный €50. Его можно будет использовать в местных ресторанах или кафе после отмены карантинных ограничений. Ваучеры будут разосланы по почте. Одинокие жители чешской столицы получат ваучер на €25. Владельцы ресторанов и кафе смогут обменять их на деньги.
В Вене зарегистрировано 6500 предприятий общепита. Они обеспечивают рабочими местами 60 тысяч человек. Об этом
NEWS.ru писал, что власти Австрии призвали жителей употреблять местную продукцию для поддержки экономики.
Всего коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, более 311 тысяч умерли, более 1,6 млн выздоровели.
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