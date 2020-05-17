Власти Вены раздадут жителям €40 млн для посещения кафе и ресторанов

https://static.news.ru/photo/e3483e3c-9852-11ea-b67e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Leopold Nekula/VIE7143/Global Look Press

Власти Вены решили поддержать заведения общепита раздачей ваучеров населению на общую сумму в €40 млн.

Каждая семья, проживающая в Вене, получит ваучер равный €50. Его можно будет использовать в местных ресторанах или кафе после отмены карантинных ограничений. Ваучеры будут разосланы по почте. Одинокие жители чешской столицы получат ваучер на €25. Владельцы ресторанов и кафе смогут обменять их на деньги.

В Вене зарегистрировано 6500 предприятий общепита. Они обеспечивают рабочими местами 60 тысяч человек. Об этом сообщает KP.RU.

NEWS.ru писал, что власти Австрии призвали жителей употреблять местную продукцию для поддержки экономики.

Всего коронавирусом в мире заразились более 4,6 млн человек, более 311 тысяч умерли, более 1,6 млн выздоровели.