Власти Украины решили не продлевать жёсткий карантин

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Жёсткий карантин, действующий в настоящее время на Украине, закончится 24 января и продлеваться не будет. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Мы не предусматривает продление так называемого жёсткого локдауна, хотя он самый мягкий среди всех стран Европы... Карантин, который сейчас продолжается, завершится 24 января, — сказал он телеканалу «Украина 24».

По словам премьера, после указанной даты страна перейдёт к «оранжевой зоне», которая действовала до ужесточения ограничительных мер.

Шмыгаль добавил, что власти внимательно следят за ситуацией и ожидают значительного роста заболеваемости. Он заверил, что система здравоохранения к этому готова.

Усиленные карантинные меры были введены на Украине 8 января. В стране приостановлена работа школ, вузов, учреждений культуры и развлекательных заведений, закрыты рынки, запрещено проведение любых массовых мероприятий.

Ранее NEWS.ru писал, что украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию и производство на Украине российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Руководитель государственного предприятия «Медицинские закупки Украины» Арсен Жумадилов, в свою очередь, заявил, что рациональных оснований для закупки российской вакцины нет. По его словам, в том же сегменте существуют боле эффективные и дешёвые препараты.