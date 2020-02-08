https://static.news.ru/photo/31be6758-4be6-11ea-a44e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mauricio Zina/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Жители Швейцарии одобрили идею властей о введении уголовное ответственности за дискриминацию представителей сексуальных меньшинств. На референдуме в поддержку соответствующего закона проголосовали более 63% избирателей.

Документ предусматривает различные виды наказания для виновных от штрафов до лишения свободы на срок до трёх лет, сообщает Reuters.

Расширение действующего закона за дискриминацию по цвету кожи, религии и этнической принадлежности ранее поддержали и в парламенте. Референдум проводился по инициативе противников нововведения, которые считают, что оно нарушает принцип свободы слова. Кроме того, они уверены, что представители секс-меньшинств не нуждаются в дополнительно защите, поскольку в законодательстве страны уже предусмотрены меры ответственности за их травлю.

Ранее NEWS.ru писал, что консервативная народная партия Эстонии, входящая в правящую коалицию, призвала правительство прекратить госфинансирование объединений секс-меньшинств. По словам консерваторов, налогоплательщики не должны финансировать организации, стремящиеся изменить моральные принципы, в том числе значение институтов брака и семьи.