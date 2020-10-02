Власти ограничат въезд и выезд из Мадрида

https://static.news.ru/photo/f1ddcb3c-04b4-11eb-8012-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jorge Sanz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Ограничения на въезд и выезд из испанской столицы и ещё девяти городов автономного сообщества Мадрид вступят в силу в 22:00 по местному времени (23:00 мск) 2 октября. Глава департамента здравоохранения при правительстве автономии Энрике Руис Эскудеро заявил, что эти меры необходимы для сдерживания пандемии коронавируса.

Ограничительные меры в Мадриде вступают в силу сегодня в 22:00, — цитирует ТАСС Эскудеро.

При этом он уточнил, что жители Мадрида могут беспрепятственно перемещаться по территории муниципалитета, в котором находятся. Ограничения затрагивают около 70% жителей этого региона (более 4,5 млн человек). Им также запрещается собираться группами более шести человек как на улице, так и в помещениях. Магазины должны закрываться не позднее 22:00 по местному времени, кафе и бары — не позднее 23:00. Ограничения касаются также работы автошкол, спортзалов и религиозных заведений.

Столичный регион сильнее других автономных сообществ страны пострадал от пандемии: всего в Испании было выявлено 778,6 тыс. заболевших коронавирусом, из них 238,4 тыс. — в Мадриде.

Как писал NEWS.ru, вторая волна пандемии уже пришла во многие государства Европы, включая Великобританию, Испанию и Францию. Париж уже ужесточает правила поведения в общественных местах. В Великобритании же общенациональные ограничения пока исключают. Лондон хочет ограничиться запретом на собрания больше шести человек и комендантским часом для общественных заведений. В Испании обсуждается возможность введения ограничений в нескольких районах Мадрида — там, где койки в больницах почти закончились. Однако источники, близкие к региональному премьеру Изабель Диас Аюсо, позже отказались от этих комментариев, заявив, что ещё не принято решение относительно более строгих мер в Мадриде.