Власти Италии проявили интерес к вакцине «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/9335ec46-5f17-11eb-9194-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Италии растёт интерес к российской вакцине против COVID-19 «Спутник V». Это происходит из-за сокращения поставок со стороны компании Pfizer.

Некоторое время назад комиссар по чрезвычайной ситуации COVID-19 Доменико Аркури проинформировал, что на прошлой недели Pfizer сократила поставки вакцины на 29%, в то время как на этой неделе не будут поставлены ещё 20%. В связи с этим представители властей ряда итальянских регионов обратили внимание на российский препарат.

Европейскому агентству лекарственных средств (ЕМА) следует поторопиться и перестать заниматься бюрократией. Я имею в виду российскую вакцину «Спутник». Пусть нам скажут, можно её использовать или нет, — отметил асессор (областной министр) здравоохранения Лацио Алессио Д'Амато, пишет la Repubblica.

В РФ на сегодняшний день зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН. В настоящее время Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рассматривает заявку на сертификацию препарата «Спутник V».

Ранее NEWS.ru писал, что количество случаев COVID-19 в США выросло за минувшие сутки на 130,4 тысячи, в стране зарегистрировано 1769 смертей, следует из сообщения Университета Джонса Хопкинса.