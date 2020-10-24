Власти Италии приостановили работу кинотеатров и спортзалов

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В Италии на период с 26 октября по 24 ноября приостанавливается работа кинотеатров, игровых залов, театров, бассейнов, спортзалов, спа и термальных центров. Соответствующее распоряжение подписал глава правительства страны Джузеппе Конте.

Кроме того, вводятся ограничения для ресторанов и кафе. Заведения общепита не должны принимать посетителей после 18:00 и в остальное время работы предоставлять блюда только навынос. Количество гостей за столиками должно быть сокращено до четырёх человек.

Меры принимаются в целях предотвращения распространения коронавируса. Жителям страны рекомендуется свести к минимуму передвижения по улицам. При этом комендантский час, действующий в ряде регионов, на территории всей страны власти вводить пока не намерены, сообщает агентство ANSA.

Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, Италия находится на 14-м месте по уровню заболеваемости коронавирусом. В стране за время пандемии зафиксировано около 505 тысяч случаев заражения. Жертвами инфекции в стране стали 37,2 тысячи человек, выздоровели — более 264 тысяч.

Ранее NEWS.ru писал, что полицейские в Милане выписали штраф паре влюблённых, целовавшихся в публичном месте. За несоблюдение масочного режима им предстоит заплатить €400.