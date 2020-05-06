Власти Британии хотят ежедневно проводить 200 тысяч тестов на коронавирус

https://static.news.ru/photo/c4edd40e-8fa3-11ea-b3ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правительство Великобритании хочет, чтобы к концу мая у медицинских работников была возможность проводить до 200 тысяч тестов на наличие коронавируса ежедневно. По словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, такая задача стала оперативной целью в рамках увеличения мощностей программы испытаний, связанной с пандемией COVID-19.

Возможность проводить 200 тысяч тестов каждый день позволит проверять на наличие инфекции в организме людей без симптомов коронавируса, пояснил представитель британского премьера.

Как писал NEWS.ru, Борис Джонсон хочет ослабить введённые из-за пандемии коронавируса ограничения с 11 мая. План по снятию карантинных мер будет представлен парламенту 10 мая, покидать дома жителям Британии могут разрешить с 26 мая.