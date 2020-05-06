Власти Британии хотят ежедневно проводить 200 тысяч тестов на коронавирус

Правительство Великобритании хочет, чтобы к концу мая у медицинских работников была возможность проводить до 200 тысяч тестов на наличие коронавируса ежедневно. По словам пресс-секретаря премьер-министра Бориса Джонсона, такая задача стала оперативной целью в рамках увеличения мощностей программы испытаний, связанной с пандемией COVID-19.
Возможность проводить 200 тысяч тестов каждый день позволит проверять на наличие инфекции в организме людей без симптомов коронавируса,
Как писал NEWS.ru, Борис Джонсон хочет ослабить введённые из-за пандемии коронавируса ограничения с 11 мая. План по снятию карантинных мер будет представлен парламенту 10 мая, покидать дома жителям Британии могут разрешить с 26 мая.
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