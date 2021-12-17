Вице-канцлер ФРГ назвал строительство СП-2 геополитической ошибкой

Решение о строительстве газопровода «Северный поток — 2» было геополитической ошибкой, заявил министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек. Политик напомнил, что все европейские страны, за исключением Германии и Австрии, всегда были против этого проекта, сообщает издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Геополитически «Северный поток — 2» был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт, — сказал министр.

Хабек подчеркнул, что вопрос запуска трубопровода должен быть решён на основании европейского и национального права. При этом он задаётся вопросом, что случится, если Россия «вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдёт эскалация».

Ранее глава Министерства финансов Германии Кристиан Линднер заявил, что ситуация с газопроводом «Северный поток — 2» является не политическим, а правовым вопросом, По его словам, Федеральное сетевое агентство изучает возможность ввода трубопровода в эксплуатацию в соответствии с европейским законодательством. Министр также пояснил, что ещё неизвестно, какими будут результаты экспертизы.

В настоящее время трубопровод «Северный поток — 2» проходит процедуру одобрения регулятором — Федеральным сетевым агентством Германии.

Новый газопровод мощностью 55 миллиардов кубометров в год проходит от побережья России по дну Балтийского моря до Германии. Его строительство завершили в сентябре. Технологически для запуска газопровода «Северный поток — 2» всё готово.