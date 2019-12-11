https://static.news.ru/photo/3ca8eef8-d4d2-11e9-a9f3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

Депутаты Верховной рады рассмотрят законопроект, в котором предлагается до 31 декабря 2020 года продлить Донбассу особый статус.

Законопроектом продлевается на один год возможность временного введения особого порядка местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, — говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте парламента.

Рассмотрение пройдёт 12 декабря.

Как писал NEWS.ru ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что закон об особом статусе Донбасса продлят на один год. Он сказал, что легче продлить этот документ, а позже внести «формулу Штайнмайера».

Механизм «формулы» предполагает лишь упорядочивание Минских договорённостей, согласно которым на территории Донецкой и Луганской областей в соответствии с украинскими законами должны быть проведены выборы. После того как их результаты будут признаны ОБСЕ, в силу вступит закон «Об особом порядке местного самоуправления».