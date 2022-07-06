Блок НАТО и его партнеры никогда не направят на Украину ряд вооружений, включая американские ЗРК Patriot, чтобы не провоцировать Россию, пишет испанская газета Vanguardia. Журналисты напоминают, что Киев также безуспешно просил Израиль передать комплексы ПРО «Железный купол», однако позиция Иерусалима состоит в том, чтобы увеличить гуманитарную помощь, но не вмешиваться в конфликт.