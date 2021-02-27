Вакцинация «Спутником V» может начаться в Чехии до одобрения вакцины ЕС

https://static.news.ru/photo/b60a8978-79d1-11eb-8990-96000091f725_660.jpg Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Вакцинация граждан Чехии от коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться до того, как его зарегистрирует Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА). Об том заявил глава правительства республики Андрей Бабиш.

По его словам, для старта вакцинации достаточно получить согласие чешского Государственного института по контролю за лекарственными препаратами и нет смысла дожидаться решения ЕМА. Премьер отметил, что полностью доверяет «Спутник V». Политик напомнил, что во время социалистического блока чехов прививали советскими вакцинами и все они были качественными и эффективными. Бабиш также выразил уверенность, что и другие страны ЕС вскоре могут последовать примеру Чехии.

Верьте мне, что через пару месяцев другие государства — члены ЕС будут хотеть «Спутник V». Я уже говорил об этом на заседании Евросовета, — сказал он в эфире телеканала CNN Prima.

В Чехии за время пандемии коронавирусом заразились более 1,2 млн человек. Из них 20,3 тысячи стали жертвами инфекции. С 1 марта власти ужесточают ограничения, связанные с распространением COVID-19.

«Спутник V» в России называют первой в мире вакциной по профилактике COVID-19, она зарегистрирована Минздравом РФ в августе 2020 года. В настоящее время она прошла регистрацию более чем в 30 странах мира, в том числе и члене ЕС — Венгрии.

Ранее NEWS.ru писал, что президент РФ Владимир Путин провёл телефонный разговор с канцлером Австрии Себастьяном Курцем, в ходе которого обсуждался вопрос поставки вакцины «Спутник V». В Кремле отметили, что стороны договорились активно сотрудничать в этом направлении.