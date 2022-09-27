В водах Дании и Швеции нашли утечки газа на «Северном потоке» Морское управление Швеции сообщило об утечках газа на «Северном потоке»

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Морское управление Швеции (SMA) предупредило о двух близких друг к другу утечках газа на «Северном потоке» в водах Швеции и Дании, сообщает Reuters. Сотрудник SMA отметил, что газовые утечки нашли на северо-востоке от острова Борнхольм. Специалисты не смогли определить, чем они были вызваны.

На «Северном потоке — 1» есть две утечки: одна в экономической зоне Швеции и одна в экономической зоне Дании. Они очень близки друг к другу, — заявил представитель SMA.

Агентство, ссылаясь на министра энергетики Дании Дэна Йоргенсена, сообщает, что датские власти призвали повысить уровень готовности энергетического и газового секторов страны после того, как произошли три утечки на газопроводах СП и СП-2 вблизи Дании и Швеции.

Морское управление Швеции в связи с ЧП рекомендовало судам обходить район утечки газа на расстоянии пяти миль (около 9 километров), а также для самолетов установлена безопасная высота полета в тысячу метров.

В ночь с 25 на 26 сентября на одной из ниток «Северного потока — 2» внезапно упало давление. О случившемся уведомили береговые службы ФРГ, Дании, Швеции, Финляндии и России.

Позже на газопроводе «Северный поток — 2» произошло ЧП рядом с островом Борнхольм в исключительной экономической зоне Дании. После происшествия в этом районе была установлена охранная зона радиусом пять морских миль.