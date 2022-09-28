ЗАЭС предложили отдать России Член ВГА Запорожья Рогов: ЗАЭС должна стать собственностью России

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Запорожская атомная электростанция должна стать собственностью России, заявил член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, какой-то отдельный статус ЗАЭС не нужен, передает РИА Новости.

Запорожская АЭС не должна быть отдана на откуп украинским террористам. Она должна стать собственностью России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно, — сказал Рогов.

Ранее он заявил, что Запорожская область после подведения итогов референдума официально вышла из состава Украины и больше не является ее частью. Он подчеркнул, что данное решение окончательное и необратимое.

В Минобороны России рассказали, что некоторое время назад ВСУ попытались нанести удары по территории Запорожской АЭС с помощью восьми дронов-камикадзе. Все провокации со стороны украинской армии были предотвращены, беспилотники сбиты. Радиационная обстановка на ЗАЭС стабильна.