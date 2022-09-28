Запорожская атомная электростанция должна стать собственностью России, заявил член главсовета военно-гражданской администрации (ВГА) региона Владимир Рогов. По его словам, какой-то отдельный статус ЗАЭС не нужен, передает РИА Новости.
Запорожская АЭС не должна быть отдана на откуп украинским террористам. Она должна стать собственностью России, никаких отдельных статусов и подчинений атомной станции не нужно, — сказал Рогов.
Ранее он заявил, что Запорожская область после подведения итогов референдума официально вышла из состава Украины и больше не является ее частью. Он подчеркнул, что данное решение окончательное и необратимое.
В Минобороны России рассказали, что некоторое время назад ВСУ попытались нанести удары по территории Запорожской АЭС с помощью восьми дронов-камикадзе. Все провокации со стороны украинской армии были предотвращены, беспилотники сбиты. Радиационная обстановка на ЗАЭС стабильна.