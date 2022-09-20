В Венгрии призвали ЕС прекратить разговоры о новых санкциях против России

Фото: Attila Volgyi/Xinhua/Global Look Press

Министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто

Глава Министерства иностранных дел Петер Сийярто призвал Евросоюз прекратить разговоры о новом пакете санкций против России, заявил министр в видеообращении, опубликованном в социальных сетях. Сийярто отметил, что новый пакет санкций приведет к очередному обострению энергетического кризиса в Европе.

ЕС должен прекратить упоминания восьмого пакета санкций и указания на те меры, которые сделают еще глубже кризис с поставками энергоносителей, — отметил Сийярто.

Ранее Петер Сийярто заявил, что делегация Будапешта на 77-й сессии Генассамблеи ООН станет отстаивать отказ от предложений, которые затягивают и углубляют конфликт на Украине. По его словам, усилия Венгрии будут направлены на достижение мира.

Сийярто добавил, что Будапешт будет отстаивать идею о необходимости «отложить в сторону предложения», нагнетающие напряженность на Украине. Венгрия станет выступать за установление мира на Украине. Взгляд Брюсселя на конфликт не разделяют в мире, считает министр.