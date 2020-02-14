Обанкротившийся итальянский девелопер выставил на продажу остров Тессера в Венецианской лагуне за 2,2 млн евро (151 млн рублей). Объект находится недалеко от аэропорта имени Марко Поло и соседствует с островом Мурано.
Площадь участка 4100 метров, на нём высажены виноградник и сад, есть также собственный причал.
Как
Ранее NEWS.ru писал, что аукционный дом Christie’s устроил лотерею, победитель которой станет обладателем картины испанского художника Пабло Пикассо всего за €100. Акция проводится с целью предоставить жителям африканских стран доступ к чистой питьевой воде. Организаторы лотереи заявили, что надеются продать целую партию билетов в США.
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