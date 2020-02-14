https://static.news.ru/photo/8fca6996-4f3d-11ea-a775-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Обанкротившийся итальянский девелопер выставил на продажу остров Тессера в Венецианской лагуне за 2,2 млн евро (151 млн рублей). Объект находится недалеко от аэропорта имени Марко Поло и соседствует с островом Мурано.

Площадь участка 4100 метров, на нём высажены виноградник и сад, есть также собственный причал.

Как пишет Lenta.ru, остров уже пытались продать в 2019 году за $3,2 млн, но тогда на него не нашлось покупателя. Торги пройдут 3 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что аукционный дом Christie’s устроил лотерею, победитель которой станет обладателем картины испанского художника Пабло Пикассо всего за €100. Акция проводится с целью предоставить жителям африканских стран доступ к чистой питьевой воде. Организаторы лотереи заявили, что надеются продать целую партию билетов в США.