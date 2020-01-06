https://static.news.ru/photo/654b9e52-3097-11ea-95ba-fa163e074e61_660.jpg Рейнхард Синага Фото: Greater Manchester Police

Рейнхард Синага, которого Королевская прокуратура назвала «самым чудовищным насильником в истории британского права», получил пожизненный срок заключения.

Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация BBC . По её данным, Синага осуждён за 159 преступлений на сексуальной почве, 136 из которых — изнасилования.

Ранее он уже отбывал пожизненное наказание. Летом 2018 года и весной 2019 года состоялись два судебных процесса, в ходе которых он осуждён за свои преступления. Тогда судья установила минимальный срок заключения в размере 20 лет. Теперь его пожизненное заключение должно включать не менее 30 лет лишения свободы.

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