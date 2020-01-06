Рейнхард Синага, которого Королевская прокуратура назвала «самым чудовищным насильником в истории британского права», получил пожизненный срок заключения.
Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация
Ранее он уже отбывал пожизненное наказание. Летом 2018 года и весной 2019 года состоялись два судебных процесса, в ходе которых он осуждён за свои преступления. Тогда судья установила минимальный срок заключения в размере 20 лет. Теперь его пожизненное заключение должно включать не менее 30 лет лишения свободы.
NEWS.ru писал о том, что жительницы украинского города Пологи встревожены из-за подозрительного мужчины, который в буквальном смысле терроризирует их на улицах. Странно смотрит, идёт следом и ведёт себя не вполне адекватно. Ситуацию усугубляет то, что недавно из мест лишения свободы действительно вышел мужчина, который отбывал наказание за групповое изнасилование, а до этого несколько раз был судим за грабежи.
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