В Турции разбился тушивший лесные пожары российский вертолет

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Крушение российского пожарного вертолета в Турции

В турецком Денизли разбился тушивший лесные пожары в Мармарисе российский вертолет, сообщает издание Sondakika. На борту находилось двое россиян и пять граждан Турции. По предварительным данным, трое пассажиров погибли.

Отмечается, что пожар вспыхнул в лесистой местности в Мармарисе. Огонь пытались потушить с суши и с воздуха.

По сообщениям местных властей, на месте происшествия были начаты спасательные работы, ведется расследование инцидента.

Ранее стало известно, что в лесистой местности турецкого курортного города Мугла вспыхнул пожар, который был локализован благодаря вмешательству наземного и воздушного специального транспорта. Под воздействием ветра огонь распространился по территории за короткое время.