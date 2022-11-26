В Турции отказались просить разрешения на спецоперации в Ираке и Сирии Пресс-секретарь президента Турции Калын: Анакара не станет просить разрешения на спецоперации в Ираке и Сирии

Фото: Anas Alkharboutli/Global Look Press

Анкара не станет просить разрешения на борьбу с терроризмом и, соответственно, на проведение спецопераций в Ираке и Сирии, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. По его словам, которые приводит агентство Anadolu, действия турецкой армии на границе с Сирией и Ираком основаны на праве на самооборону, закрепленном в Уставе ООН. Так представитель Анкары отреагировал на критическую реакцию США в отношении антитеррористической операции ВС Турции.

Современная концепция борьбы с терроризмом предполагает уничтожение угрозы в зародыше. Страны, которые при малейшей угрозе в свой адрес, даже не задумываясь, наносят удары по территориям, расположенным за десятки тысяч километров от своих границ, при этом возмущаются операциям Анкары непосредственно у рубежей Турции. Подобного рода критика — показатель явного противоречия, — отметил Калын.

При этом он подтвердил готовность обсуждать с союзниками тему вызовов и угроз, чтобы проработать совместные шаги по их устранению.

20 ноября в Минобороны Турции заявили о начале военной операции «Коготь-меч» против курдских формирований на территории Сирии и Ирака. При этом глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что не обсуждал воздушную операцию на севере Сирии и Ирака с российским лидером Владимиром Путиным или с президентом США Джо Байденом.

За день до этого турецкие военные самолеты вылетали с авиабазы в городе Диярбакыр и позже вернулись на базу, о чем сообщали местные СМИ. По их данным, ударам с воздуха поверглись районы Кобани и Дерик (север Сирии), Шангал и Кандиль (север Ирака).