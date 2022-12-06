В Софии протестующие окружили храм, где находится российский посол

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Элеонора Митрофанова

В Софии митингующие перекрыли дорогу в храм, где в данный момент находится российский посол Элеонора Митрофанова и митрополит Волоколамский Антоний (Севрюк), пишет Novinite. По данным издания, протестующие выступают против визита главы Отдела внешних церковных связей Московского патриархата, заблокировав путь к церкви в центре болгарской столицы.

Протестующие против визита председателя Отдела внешних церковных связей Московского патриархата заблокировали русскую церковь в центре Софии, — сказано в публикации.

Кроме того, в церкви находится лидер партии «Альтернатива болгарского возрождения» Румен Петков.

Как сообщают местные СМИ, манифестанты выкрикивают антироссийские лозунги. Участники протестных акций держат в руках украинский флаг и баннеры с призывами остановить конфликт на Украине. На месте работает полиция.

Позже Митрофанова заявила, что она находится в безопасности после протестной акции в центре Болгарии.

В ноябре газета Financial Times писала, что в Лейпциге и ряде других городов Германии прошли акции протеста, в ходе которых участники выступают в поддержку России. По данным издания, протестующие называли ФРГ марионеткой США и призывают пересмотреть политику в отношении Украины.