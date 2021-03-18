В Швеции сообщили о смерти пациента, привившегося вакциной AstraZeneca

https://static.news.ru/photo/de9db004-8809-11eb-be64-96000091f725_660.jpg Фото: Chris Emil Janssen/Global Look Press

Представители Университетского госпиталя шведской южной провинции Сконе сообщили о первом летальном случае, предположительно связанном с вакцинацией от коронавируса препаратом компании AstraZeneca. Умерла 60-летняя женщина, но связь между смертельным исходом и вакцинацией ещё не доказана.

Университетский госпиталь Сконе сообщил управлению лекарственных средств о случае смерти пациента из-за предполагаемого побочного действия вакцины. Мы не можем делать заявлений о конкретном пациенте. Этот случай, а также возможная связь смертельного исхода с вакциной изучается управлением лекарственных средств, — сообщила телеканалу SVT главврач госпиталя Даина Сельга.

Как писал NEWS.ru, Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) подтвердил безопасность вакцины от коронавируса, разработанной компанией AstraZeneca. Связи между осложнениями, вызванными у привитых этим препаратом, и качеством вакцины выявлено не было. Таким образом, специалисты агентства пришли к выводу, что преимущества от использования этой вакцины перевешивают риски.

Ранее Агентство по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA) Великобритании не обнаружило связи между применением вакцины AstraZeneca и образованием тромбов у привитых ею. Проведённое исследование показало отсутствие свидетельств того, что тромбоз вен возникает у привитых чаще, чем у не получившего вакцину населения.

Вакцину AstraZeneca в данный момент используют в 46 странах мира, в трёх странах её планировали использовать, но пока воздержались, а 24 страны приостановили вакцинацию этим препаратом.